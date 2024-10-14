Раніше ссанкції проти Ірану запровадили США.

Рада ЄС затвердила пакет санкцій проти Ірану у зв’язку з поставкою балістичних ракет і безпілотників в Росію. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Загалом під санкції потрапили сім фізичних і сім юридичних осіб, причетних до розробки і передачі Росії безпілотників і ракет. Також цих осіб вважають причетними до передачі цієї зброї воєнізованим групам, які підривають мир на Близькому Сході.

Зокрема санкції накладені на:

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іранські авіакомпанії Saha Airlines, Mahan Air та Iran Air;

дві торговельні фірми, що займалися доставкою безпілотників, компонентів до них і відповідних технологій до Росії;

дві компанії, що виробляють ракетне пальне.

Санкції проти фізичних осіб стосуються заступника міністра оборони Ірану Сейєда Хамзе Галандарі, а також низки високопосадовців Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), керівників компаній "Іранська авіабудівна промисловість" (HESA) та "Організація аерокосмічної промисловості" (AIO). Усім їм відтепер заборонено в'їзд до Європейського Союзу і застосовано заморожування активів в ЄС, якщо такі є.

Крім того, європейським компаніям та резидентам забороняється співпрацювати з підсанкційними особами.

Іран передав Росії балістичні ракети

Як писав УНІАН, на початку вересня стало відомо, що Іран передав Росії кілька сотень "балістичних ракет малого радіусу дії". Йдеться про ракети Fath-360, які б'ють приблизно на 100 км і за своїми сукупними характеристиками близькі до реактивних снарядів GMRLS, які запускаються установками HIMARS.

За кілька днів після цього США запровадили санкцій проти Ірану в якостіі покарання за поставку безпілотників і ракет в Росію.

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