Рада ЄС затвердила пакет санкцій проти Ірану у зв’язку з поставкою балістичних ракет і безпілотників в Росію. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
Загалом під санкції потрапили сім фізичних і сім юридичних осіб, причетних до розробки і передачі Росії безпілотників і ракет. Також цих осіб вважають причетними до передачі цієї зброї воєнізованим групам, які підривають мир на Близькому Сході.
Зокрема санкції накладені на:
- іранські авіакомпанії Saha Airlines, Mahan Air та Iran Air;
- дві торговельні фірми, що займалися доставкою безпілотників, компонентів до них і відповідних технологій до Росії;
- дві компанії, що виробляють ракетне пальне.
Санкції проти фізичних осіб стосуються заступника міністра оборони Ірану Сейєда Хамзе Галандарі, а також низки високопосадовців Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), керівників компаній "Іранська авіабудівна промисловість" (HESA) та "Організація аерокосмічної промисловості" (AIO). Усім їм відтепер заборонено в'їзд до Європейського Союзу і застосовано заморожування активів в ЄС, якщо такі є.
Крім того, європейським компаніям та резидентам забороняється співпрацювати з підсанкційними особами.
Іран передав Росії балістичні ракети
Як писав УНІАН, на початку вересня стало відомо, що Іран передав Росії кілька сотень "балістичних ракет малого радіусу дії". Йдеться про ракети Fath-360, які б'ють приблизно на 100 км і за своїми сукупними характеристиками близькі до реактивних снарядів GMRLS, які запускаються установками HIMARS.
За кілька днів після цього США запровадили санкцій проти Ірану в якостіі покарання за поставку безпілотників і ракет в Росію.