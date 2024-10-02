Іранські ракети продемонстрували точність на рівні "кудись в Ізраїль".

Атака Іраном Ізраїля величезною кількістю балістичних ракет завершилась результатом, близьким до нулю, що свідчить про провал усієї ракетної програми Тегерана. Про це йдеться у матеріалі Defense Express.

Аналітики зазначають, що іранська атака складалась лише з балістичних ракет - 181 одиниці, які були запущені декількома хвилями, і хоча перші відео з Ізраїля свідчили, що протиракетна оборона країни проламана, результат виявився зовсім інший.

"Сам факт того, що протиракетна оборона Ізраїлю "пропустила" балістичні ракети цілком закономірний. Бо дійсно їх було занадто багато і все впирається у кількість ракет у таких системах, як Arrow-3, яка відповідає за перехоплення балістичних ракет середньої дальності. ... Водночас іранські ракети продемонстрували точність на рівні "кудись в Ізраїль", а у найкращому випадку у районі +/- 400 метрів", - пише видання.

Відео дня

Експерти вважають, що ще одним мінусом іранських ракет стала мала бойова частина, "яка до того ж вибухає після того, як ракета вже не просто зіштовхнулась із землею, а встигла у неї "заритися" на декілька метрів".

"Мова йде про провал всієї ракетної програми країни, зі створенням хоч і далекобійних, але вкрай неточних та малопотужних ракет. І вочевидь Іран запросить у РФ системи навігації для них, які дозволять нівелювати один з недоліків. А також зможуть ґрунтовно змоделювати завдання аналогічного удару балістичними ракетами із ядерним спорядженням, для яких точність "кудись в Ізраїль" достатня", - резюмують експерти.

Атака Ірану по Ізраїлю

Напередодні Іран здійснив масований пуск ракет в бік Ізраїлю. Вибухи тривали близько години.

Загальна кількість балістичних ракет приблизно вдвічі перевищує кількість запущених Іраном у квітні. Тоді 99% з них були перехоплені.

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