Напад Ірану на Ізраїль був дуже схожий на напади, вчинені Росією на Україну.

Росія та Іран використовують Україну та Ізраїль як "лабораторії на полі бою" для вивчення вразливостей західних військових сил, пише The Hill із посиланням на заяви експертів у підкомітеті із закордонних справ Палати представників США.

"Разом Росія та Іран використовують Україну та Близький Схід як бойові лабораторії для вдосконалення своєї зброї та розробки методів подолання оборонних систем США та їхніх союзників... Іран отримує від Росії уроки комбінованих ударів, а також знання про сильні та слабкі сторони західних систем протиповітряної та протиракетної оборони", - заявляють експерти.

Зазначається, що напад Ірану на Ізраїль був "напрочуд схожий на напади, вчинені Росією на Україну".

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На думку експертів, залежність Росії від іранської зброї для продовження вторгнення на Україну змінила баланс сил у відносинах між країнами, послабивши вплив Росії на режим, а Іран отримав натомість більше можливостей.

"Одна з останніх подій, яку ми маємо припинити, - це збільшення поставок російської та іранської зброї і боєприпасів, які сьогодні допоможуть Росії захопити Україну, а завтра можуть допомогти Ірану здолати Ізраїль", - сказав Габріель Норонья з Єврейського інституту національної безпеки Америки.

Законодавці з підкомітету закликали Палату представників якомога швидше ухвалити пакет оборонних витрат для допомоги Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону.

Допомога США Україні

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу щодо України закликав конгресменів терміново ухвалити допомогу Києву. Як ідеться в заяві, це потрібно зробити до кінця цього тижня.

У середу, 17 квітня, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон оголосив, що дотримується свого плану винести низку законопроєктів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України, і сказав, що голосування відбудеться цієї суботи, 20 квітня, ввечері.

У частині України передбачається виділення 61 млрд доларів. Законопроєкт вимагає від Державного департаменту та Пентагону представити стратегію США щодо підтримки Києва протягом 45 днів після ухвалення.

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