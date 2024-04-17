Комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги.

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу по Україні закликав конгресменів терміново ухвалити допомогу Україні.

Як йдеться у заяві, яку опублікували голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер та високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс, це потрібно зробити до кінця цього тижня.

"Ми повинні передати допомогу Україні. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична", - зазначається у повідомленні.

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Окрему заяву із закликом ухвалити законопроект про допомогу Україні цього тижня оприлюднили й лідери низки комітетів Палати представників, члени Республіканської партії.

"Немає нічого, що було б приємніше для наших супротивників, ніж якщо Конгрес не ухвалить важливу допомогу національній безпеці. Спікер Джонсон розробив план, який посилить інтереси національної безпеки США в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. У нас немає вільного часу, коли справа стосується нашої національної безпеки. Нам потрібно ухвалити цей пакет допомоги цього тижня", - наголошується у заяві.

Війна в Україні - ситуація на фронті

За оцінкою ISW, Постійні затримки допомоги від США обмежують здатність українських військ проводити ефективні оборонні операції. Це надає окупаційній армії гнучкість у проведенні наступальних операцій.

NYT писала, що ситуація на східному фронті "значно погіршилися за останні дні". Українські воєначальники говорять про це публічно. Окупанти докладали всіх зусиль, щоб використати свою перевагу в живій силі та боєприпасах.

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