Президент США має домовитися з Україною про відшкодування Києвом економічної допомоги, випливає з оприлюдненого тексту законопроєкту.

Палата представників США опублікувала три окремих законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні

Як пише The Hill, законопроєкт про допомогу Україні вимагає від Держдепу і Пентагону представити стратегію США щодо підтримки Києва протягом 45 днів після ухвалення, йдеться в документі. Проєкт закону передбачає асигнування $61 млрд у зв'язку з війною в Україні, у т.ч. $23 млрд на поповнення арсеналів США. Проект палати представників США щодо допомоги Ізраїлю передбачає виділення $26 млрд, у т.ч. для протистояння загроз Ірану.

Передача ATACMS

Крім того, документ наказує президенту США надати Україні ракети ATACMS. Як тільки це стане практично можливим після дати набрання чинності цим Законом, ррезидент передасть тактичні ракети великої дальності армійським силам та далекобійні армійські тактичні ракетні комплекси уряду України для надання допомоги уряду України.

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Якщо президент визначить, що здійснення передачі армійських тактичних ракет далекої дії систем далекого радіусу дії армійських тактичних ракет уряду України завдаватиме шкоди національній безпеці інтересам Сполучених Штатів, президент може відкласти таку передачу і повинен повідомити про це комітети Конгресу.

Повернення грошей

Президент США має домовитися з Україною про відшкодування Києвом економічної допомоги, випливає з оприлюдненого тексту законопроекту. Передбачається конфіскація російських активів покриття витрат.

У будь-який час після 15 листопада 2024 р. президент може, за умови розгляду в Конгресі, передбаченого розділом 508, анулювати до 50 відсотків загальної заборгованості, понесеної Україною або очікуваної до [витрати] Україною щодо економічної допомоги та пов'язаних із нею витрат.

Президент може, за умови проведення конгресом розгляду в Конгресі, передбаченого розділом 508, анулювати будь-яку заборгованість, що залишилася перед урядом України за цим розділом у будь-який час після 1 січня.

Незважаючи на будь-які інші положення закону, перед прийняттям будь-якої дії, описаної в параграфі, президент повинен подати Конгресу письмову доповідь, в якій описується ця дія та причина його прийняття.

На що ще підуть передбачені кошти:

11,3 млрд доларів на поточні військові операції США в регіоні.

13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг.

26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надаються Україні.

Також законопроєкт посилює нагляд через вимоги особистого моніторингу та передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку України з боку США.

Спікер Майк Джонсон сказав, що законодавство включатиме структуру кредитів для надання допомоги, а також вдосконалену стратегію та підзвітність.

Пізніше в середу Джонсон заявив, що планує оприлюднити текст четвертого законопроєкту, який містить інші пріоритети національної безпеки, зокрема заборону TikTok, положення про допомогу в оплаті допомоги через використання конфіскованих російських активів, санкцій та інших заходів для протистояння Росії, Китаю та Ірану.

Допомога Україні від США - останні новини

У середу, 17 квітня, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон оголосив, що дотримується свого плану винести низку законопроєктів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України, після зіткнення зі значним тиском з боку прихильників жорсткої лінії. Зазначається, що у зверненні він сказав, що голосування відбудеться цієї суботи, 20 квітня, ввечері.

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