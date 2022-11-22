Серед населення поширюється байдужість і апатія.

На початку листопада в декількох регіонах Росії на замовлення Адміністрації президента РФ Володимира Путіна провели закриті фокус-групи про ставлення громадян до війни.

Результати свідчать про те, що росіяни "не відчувають оптимізму з приводу свого майбутнього і майбутнього країни". Про це "Медуза" розповіли два джерела, близьких до Кремля і знайомих з результатами дослідження.

"Це не відхід в опозицію або повне неприйняття "СВО" ("спеціальної військової операції" - УНІАН). Це байдужість і апатія. Нічого не надихає, нічого не тягне вперед. Тільки відчепіться від нас, не лізьте до нас", — пояснив один зі співрозмовників.

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На думку замовників соцопитувань, це не пов'язано з успішним контрнаступом українських військ і звільненням Херсона. У Кремлі впевнені, що росіяни "втомилися від війни в принципі".

За даними джерел, росіяни все частіше задаються питаннями про причини війни.

Підтримка росіян війни в Україні

У вересні Всеросійський центр вивчення громадської думки провів опитування про ставлення росіян до війни. Згідно з їхніми даними, підтримка війни в Україні серед громадян РФ поступово падає.

У листопаді українська розвідка повідомила, що 75 відсотків росіян підтримують агресію РФ.

Як відомо, з початку вторгнення українські військові ліквідували 85 тис. російських військових.

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