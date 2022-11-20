Ситуація, як за часів Радянського Союзу - пропаганда спрямована на те, що ворогом є Захід.

75 відсотків росіян підтримують агресію Російської Федерації проти України.

Такі показники є результатом кремлівської пропаганди. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на інтерв’ю свого представника Вадима Скібіцького виданню "KysvPost".

Він зазначив, що політика Кремля - це не політика всього населення РФ.

Відео дня

"Хоча, за деякими оцінками, 75 відсотків населення Росії підтримують війну проти України. Це результат кремлівської пропаганди протягом тривалого часу, понад 10 років. Ми спостерігали таку ситуацію за часів Радянського Союзу, така ж загроза. Хто ворог? Захід. Це теж саме. Нічого нового", – сказав Скібіцький.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 24 лютого російські окупаційні війська вторглися в Україну. Влада РФ назвала повномасштабну війну проти України "спецоперацією".

Офіс генпрокурора зафіксував загибель 8311 цивільних осіб внаслідок війни в Україні. Серед них 437 дітей. Ще понад 11 тисяч цивільних були поранені.

Росіяни продовжують підтримувати війну в Україні попри те, що втрати РФ на кривавій війні наближаються до 85 тисяч.

Вас також можуть зацікавити новини: