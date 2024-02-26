Зазначається, що серед завербованих вже є загиблі.

Росіяни обдурили, щонайменше, дюжину громадян Індії, яких відправили воювати на боці російських військ у війні проти України. Відзначається, що один з завербованих загинув в результаті ракетного удару.

Журналісти BBC з'ясували, що загинув Хемаль Ашвінбхай зі штату Гуджарат. 23 лютого батько Хемаля повідомив, що розмовляв з сином три дні тому (приблизно 20 лютого). За його словами, його син знаходився в 20-22 км від кордону України і дзвонив один раз на кілька днів.

Засмучені сім'ї інших громадян Індії звернулися до федерального уряду з проханням повернути їх додому. Ошукані чоловіки у віці від 22 до 31 року, найняті в якості "помічників у військовому відомстві в Росії", були нібито відправлені на поле бою під приводом "навчання".

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Індійські джерела в Росії стверджують, що десятки індійців вступили до лав російської армії. Однак джерело в російському міністерстві оборони повідомило, що реальне число завербованих за останній рік становить близько 100 осіб.

Міністерство закордонних справ Індії визнало, що "деякі індійські громадяни були призвані на допоміжні посади в російській армії".

"Кожен такий випадок, доведений до відома індійського посольства в Москві, був рішуче розглянутий російською владою, а ті, що були доведені до відома міністерства, були розглянуті російським посольством в Нью-Делі. В результаті кількох індійців списали", - йдеться в заяві відомства.

Міністерство також закликало "всіх громадян Індії проявляти належну обережність і триматися подалі від цього конфлікту".

Жертви та їхні сім'ї стверджують, що вербувальники вимагали 300 000 рупій, а це близько 3 619 доларів, обіцяючи російський паспорт після кількох місяців служби в армії. Повідомляться, що агенти вербують людей з Індії, ОАЕ, Непалу і Шрі-Ланки, а винагорода досягає 1,2 мільйона рупій (приблизно 11 700 доларів).

"Мій 28-річний син працював у пакувальній компанії в Дубаї. Разом з трьома друзями він побачив відеоролик агента, який пропонував роботу в Росії з обіцяною зарплатою від 90 000 до 100 000 рупій, в порівнянні з їх нинішнім заробітком в 35 000-40 000 рупій. Вони заплатили агенту 300 000 рупій, взятих в кредит", - розповів батько одного з завербованих.

Його історія схожа на історії інших людей із штатів Телангана, Гуджарат, Кашмір, Західна Бенгалія та Уттар-Прадеш, які, як стверджується, були обдурені. Тільки одна людина успішно повернулася додому.

Житель Уттар-Прадеш, який також був завербований, розповів, що їх привезли в Москву і пообіцяли зарплату в 150 000 рупій на місяць.

"У Москві ми підписали контракт російською мовою і мимоволі стали солдатами, яких відправили воювати на війну. Нас обдурили", - заявив чоловік, стверджуючи, що він і ще двоє індійців отримали бойові поранення. "Будь ласка, заберіть нас з цього місця. Інакше нас відправлять на фронт. Тут всюди артилерійський вогонь і падають безпілотники. У нас немає досвіду ведення війни. Агенти поставили нас у таке становище".

По телефону з російсько-українського кордону чоловік з Кашміру повідомив, що застряг в Маріуполі разом з індійською супутницею і дев'ятьма людьми з Непалу і Куби. За його словами, він пошкодив ногу під час тренування. Мій командир постійно повторював: "Стріляй правою рукою, стріляй лівою, стріляй вгору, стріляй вниз. Я ніколи не торкався зброї. Було дуже холодно, і, тримаючи пістолет у лівій руці, я в кінцевому підсумку вистрілив собі в ногу".

Маллікарджун Хардж, лідер головної опозиційної партії Індії Конгрес, стверджує, що за останній рік близько 100 індійців були "завербовані в російську армію в якості помічників".

"Деякі з них були змушені битися разом з російськими військами на російсько-українському кордоні. Деякі з робітників також заявили, що їхні паспорти та документи були вилучені, в результаті чого вони опинилися в скрутному становищі і не змогли повернутися додому", - сказав він.

Війна в Україні - позиція Індії

Індія стала одним з двох головних торгових партнерів Росії після введення західних санкцій. Зокрема Індія в 10 разів збільшила закупівлі російської нафти. Крім того, країна відмовилася вводити санкції проти Росії, але на словах дуже переживає через страждання українців. Індія закликає Україну і РФ до переговорів, не вимагаючи виведення російських військ.

На міжнародній арені Індія публічно закликає мир зосередитися на проблемах бідності та "відійти" від війни в Україні.

24 лютого 2024 року стало відомо, що представник міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал закликав російську владу "достроково звільнити" індійців, які працювали допоміжним персоналом в російській армії.

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