За оцінками, Росія змогла завербувати в армію до 100 громадян Індії.

Індія звернулася до російської влади з проханням про "дострокове звільнення" індійців, які працювали допоміжним персоналом в російській армії. Таку заяву зробив речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал, пише The Hindu.

Видання стверджує, що ця заява стала реакцією на повідомлення про те, що принаймні троє громадян Індії, яких Росія найняла як помічників у сфері безпеки, були змушені воювати разом із російськими солдатами проти України. Загалом відомо про близько 100 індійців, які були найняті російською армією за останній рік.

"Нам відомо, що кілька громадян Індії записалися на службу підтримки в російську армію. Посольство Індії регулярно розглядало це питання з відповідними російськими органами для їх якнайшвидшого звільнення. Ми закликаємо всіх громадян Індії проявляти належну обережність і триматися подалі від цього конфлікту", – сказав речник МЗС Джайсвал.

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Видання зазначає, що кілька індійців добровільно приєдналися до Інтернаціонального легіону ЗСУ, але про участь індійців у бойових діях на російському боці досі не було відомо.

Війна в Україні: позиція Індії

Як писав УНІАН, Індія стала одним з двох головних торговельних партнерів Росії після запровадження західних санкцій проти Москви. Зокрема Індія у 10 разів збільшила закупівлі російської нафти, що істотно підтримало російську економіку і дозволило Кремлю фінансувати війну проти України.

Як і Китай, Індія відмовилася запроваджувати санкції проти Росії і на словах дуже непокоїться через страждання цивільних українців. Індія формально закликає Київ і Москву до переговорів, не вимагаючи виведення загарбницьких військ з України.

На міжнародній арені Індія публічно закликає світ зосередитися на проблемах бідності та "відійти" від війни в Україні.

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