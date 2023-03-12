Країни G7 були задоволені заявою Індії на полях саміту G20

Індія не буде порушувати антиросійські санкції Заходу, які були введені після повномасштабного вторгнення в Україну.

Йдеться також і про цінове обмеження в 60 доларів, встановлене на закупівлі нафти з Росії. Про це Bloomberg повідомили люди, знайомі з цим питанням.

Зокрема, урядові органи Індії попросили банки та трейдерів дотримуватися правил санкційних обмежень. Офіційно індійські посадовці не підтримували західні санкції. За даними джерел, Індія провела детальну дискусію зі США та іншими країнами G7 на полях саміту G20, і вони нібито задоволені її словами.

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Як відомо, Індія та Китай стали найбільшими покупцями російської нафти після початку повномасштабної війни в Україні. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді скористався ситуацією, щоб побороти енергетичну інфляцію.

Ще рік тому, ця країна майже не купувала російську нафту. Однак після введення санкції ринок Південної Азії став ключовим для РФ, яка витіснила інших постачальників. За даними видання, позиція Індії з'явилась на тлі побоювань, що майбутні потоки можуть бути тимчасово обмежені через перевірки щодо дотримання санкцій.

Нещодавно високопоставлений чиновник США заявляв, що адміністрація Байдена продовжить обговорювати закупівлі Індією російської нафти з урядовцями. Наразі Білий дім задоволений тип, що Нью-Делі купує сиру нафту значно нижчу за західну ціну.

Санкції проти російської нафти

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 грудня 2022 року було введено стелю цін на нафту. Заборона на закупівлю російських нафтопродуктів набула чинності лютого 2023 року.

У зв'язку з цим Росія стала провідним постачальником нафти в Індію. Зазначається, що більшість угод укладається не в доларах, а в інших валютах. За останні три місяці Кремль заробив на цьому суму, яка еквівалентна кільком сотням мільйонів доларів.

Нещодавно стало відомо, що США позитивно оцінили роботу цінових обмежень які мали змусити Росію продавати свою нафту та нафтопродукти за меншою вартістю.

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