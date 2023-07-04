Заморожено кошти на ім'я 80 суб'єктів.

Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2 мільярдів євро з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив директор служби фінансової розвідки Енцо Серата у своєму річному звіті, пише la Repubblica. "На кінець червня поточного року було заморожено 170 фінансових відносин на ім'я 80 суб'єктів. Загальна сума заморожених коштів перевищила 330 мільйонів євро", - сказав він.

Відомо, що після повномасштабного нападу РФ країна конфіскувала активи, в тому числі банківські рахунки, вілли, яхти і автомобілі, в рамках європейських санкцій проти Кремля і його покровителів.

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Заморожені активи РФ: останні новини

Нагадаємо, раніше в Сполучених Штатах заявили, що розглядають можливість використання заморожених активів РФ для відновлення української інфраструктури, зруйнованої під час війни.

За даними Bloomberg, в ЄС також можуть ввести податок на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів "Центробанку" РФ сумою понад 200 мільярдів євро.

У травні Бельгія передала Україні 92 мільйони євро, отримані з податкових надходжень від заморожених російських активів.

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