Згідно з планом, прибуток від заблокованих активів центрального банку РФ буде обкладатися податком. Залишаються питання, чи витримає план правову перевірку.

Лідери Європейського Союзу підтримують плани, що передбачають введення податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів російського Центрального банку сумою понад 200 мільярдів євро, для допомоги у відновленні України. В ЄС будуть домагатися політичної підтримки цієї ідеї серед ключових країн "Великої сімки".

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з переговорами. Під час саміту в Брюсселі лідери ЄС підтримали "обережне вивчення" варіанту з оподаткуванням надприбутків, попри низку складних питань, що стосуються того, як використовувати активи, що знаходяться під санкціями.

Очікується, що заморожені в ЄС активи російського центрального банку принесуть близько 3 мільярдів євро несподіваного прибутку.

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"Під час цієї Європейської ради ми обговорили тему заморожених російських активів. Ми, комісія, висунемо пропозицію й обачно зосередимося на непередбаченому прибутку від заморожених активів російського Центрального банку", - сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн журналістам після саміту.

Як пише Bloomberg, перспектива оподаткування та конфіскації непередбаченого прибутку піднімає як юридичні, так і фінансові питання. Кілька лідерів ЄС на саміті озвучили побоювання, вперше висловлені Європейським Центральним банком, який попередив, що використання доходів від активів може спонукати власників офіційних резервів відвернутися від євро.

Прихильники плану зазначають, що цей ризик був подоланий, коли активи центрального банку були заблоковані.

ЄС має намір заручитися підтримкою серед країн G7, навіть попри те, що переважна більшість російських активів, на які поширюються санкції, знаходиться в Європі. Як пише Bloomberg, це пов'язано з тим, що кілька країн хочуть, щоб G7 підтримала передачу активів РФ Україні. Однак, за словами іншого джерела, це, швидше за все, залишиться пропозицією ЄС, а не ініціативою G7.

ЄС і США вже обговорили ці плани, і адміністрація Байдена була проінформована про прогрес, сказало одне з джерел.

Офіційний представник Великої Британії заявив, що Лондон підтримує план ЄС з оподаткування надприбутку і веде переговори з блоком про це.

Конфіскація заморожених активів Росії - новини

Як повідомляв УНІАН, в ЄС вивчають способи використання частини доходів від заморожених російських активів. Брюссель розглядав кілька варіантів, серед яких - активне управління російськими активами для отримання доходу для України, або, в якості альтернативи, отримання частини процентних платежів, пов'язаних з ними. Але всі розглянуті варіанти пов'язані з правовими і фінансовими ризиками, і по ним не прийнято ніяких рішень.

ЄС раніше вирішив, що розглянутий ним варіант - створення організації для інвестування коштів і використання виручених коштів для відновлення України - був занадто складним і сумнівним з юридичної точки зору. ЄС також дійшов висновку, що конфіскувати активи безпосередньо неможливо.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що представить план, що робити з активами РФ до літніх канікул, але терміни пропозиції в даний час неясні, враховуючи низку перешкод, які ще належить усунути.

Раніше Bloomberg повідомляв, що більше половини активів знаходяться в готівці і депозитах, у той час як "значна сума" залишку припадає на цінні папери, які будуть перетворені в готівку в міру настання терміну їхнього погашення протягом наступних двох-трьох років. Багато з них зберігаються на рахунках бельгійської компанії Euroclear, за перший квартал вони принесли близько 750 млн євро доходу.

Нещодавно Європейський центральний банк застеріг керівництво ЄС від конфіскації заморожених російських активів. Там вважають, що це може підірвати довіру до євро як світової валюти і завдати шкоди фінансовій стабільності, і нібито послужать поганим сигналом для світових ринків.

Незважаючи на те, що варіант із податком на прибуток є найменш проблематичним з розглянутих ідей, існує певний юридичний ризик того, що в кінцевому підсумку він може бути оскаржений в суді. Як зазначає Bloomberg, є думки, що відсотки і прибуток, одержувані від цих фондів, пов'язані з активами, що знаходяться під санкціями, які в кінцевому рахунку належать Росії.

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