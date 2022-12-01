Постанова була схвалена одноголосно.

Рада міністрів Італії схвалила постанову про продовження постачання зброї в Україну до 31 грудня 2023 року.

Як повідомляє видання Corriere della Sera, рішення було прийняте одноголосно.

Зазначається, що Раду скликала премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Відповідно до постанови, військова підтримка України для боротьби з російською агресією триватиме щонайменше протягом 2023 року.

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Видання наголошує, що в наступні тижні італійський уряд має видати шостий указ про допомогу Україні. В ньому будуть враховані названі Україною потреби з огляду на зимовий період та посилення ракетних ударів по території України з боку Росії.

Зокрема, розглядається надання зенітно-ракетних комплексів для захисту обʼєктів інфраструктури від російських атак з повітря.

Війна в Україні: допомога від Італії

23 жовтня 2022 року нова прем'єрка Італії Джорджія Мелоні запевнила Володимира Зеленського у подальшій підтримці України на тлі збройної агресії Росії.

Пізніше повідомлялося, що Італія готується передати Україні кілька одиниць німецьких Panzerhaubitze 2000 та РЗСВ М270, а також чималу кількість старіших гаубиць M109.

Крім того, зазначалося, що Італія передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть "від 20 до 30" самохідних артилерійських установок М109L, які пройдуть перевірку і відправляться на фронт.

На початку листопада міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з новим міністром оборони Італії Гвідо Кросетто співпрацю у сфері оборони між двома країнами. Також міністри обговорили подальшу співпрацю в питанні підтримки України, включаючи протиповітряну оборону.

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