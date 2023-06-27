Росія намагається відродити свою шпигунську мережу в Європі, яка постраждала минулого року.

Швейцарія виявилася одним з "лідерів" в Європі за кількістю російських шпигунів в країні. Про це йдеться в публічній доповіді Федеральної розвідувальної служби Швейцарії.

За даними швейцарської розвідки, загроза з боку іноземного (переважно російського і китайського) шпигунства є досить високою. Російські шпигуни діють переважно під дипломатичним прикриттям.

Причина такої значної уваги російської розвідки до невеликої нейтральної Швейцарії пояснюється тим, що на території країни розташовані штаб-квартири багатьох міжнародних організацій. Особливо швейцарська розвідка побоюється, що росіяни спробують використовувати в своїх цілях швейцарських чиновників, які відповідають за роботу з Радою Безпеки ООН.

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Ще одним головним болем для швейцарської розвідки є протидія російським спробам обходити введені проти РФ санкції.

"Оскільки Росія використовує компанії в Євразійському економічному союзі, Туреччині та Індії для закупівель, діяльність [швейцарської розвідки] з моніторингу повинна бути поширена на регіони, яким в минулому приділялося мало уваги", – йдеться в доповіді.

Російські шпигуни на Заході

На початку року The Washington Post писала, що після російського вторгнення в Україну шпигунська мережа в Європі була частково розгромлена. Це сильно підірвало можливості Кремля впливати на Європу.

Вже навесні видання Politico писало, що зараз Кремль відчайдушно намагається відновити свою шпигунську мережу в Європі, щоб по можливості перешкодити поставкам західної військової допомоги в Україну.

Паралельно Росія відроджує шпигунський центр на Кубі, який був створений в радянські часи для шпигунства за США, але був закритий після розпаду СРСР.

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