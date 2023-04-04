У тому числі Москва досліджує різні методи збору даних на Заході.

Російська Федерація продовжує просувати кампанію із заповнення Європи своїми шпигунами. Як повідомляє Politico у своєму матеріалі, Москва хоче відродити попередню потужність своєї військової розвідки.

Видання відзначає, що наразі з’являється все більше доказів того, що Служба зовнішньої розвідки ведуть агресивні спроби відновити свою мережу шпигунства. Зокрема вона потрібна Кремлю зважаючи на військову допомогу Заходу Києву.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Європі було затримано або вислано більше 400 прокремлівських шпигунів. Вони не лише займалися безпосередньо своєю діяльністю на користь Росії, а й вербуванням до своїх лав місцевих жителів.

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До прикладу у Фінляндії заявили, що агентська група росіян у країні за рік зменшилася вдвічі. Окрім того, що були вислані так звані дипломати під прикриттям, також не давали візу тим, хто повинен був замінити цих агентів.

Важливою мішенню для росіян є збір інформацію про критичну інфраструктуру Європи. А пріоритетом є моніторинг виробництва та постачання західної зброї в Україну, відзначає директор Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс.

Politico вказує, що серія арештів російських шпигунів у Європи є свідченням рішучості Москви зібрати якомога більше інформації про оборонні об’єкти та військові плани НАТО. Окрім цього серед завдань є відстеження й виховання потенційних новобранців для виконання своїх завдань. У той же час західні спецслужби працюють належним чином, саме тому є така велика кількість викритих агентів.

Невдачі російських шпигунів у Європі

У лютому 2023-го року Washington Post писав, що послаблення країнами Заходу шпигунської мережі РФ стала несподіванкою для Кремля. Втрати агентів Росії стали найбільшими з часів "Холодної війни".

Як повідомляв УНІАН 16 березня, у Польщі було ліквідовано цілу шпигунську мережу, котра працювала на Москву. Вони несли реальну загрозу. У тому числі збирали інформацію про критичну інфраструктуру.

Наприкінці березня стало відомо, що Служба безпеки Фінляндії завдала удару по групі російських агентів. Вони займалися шпигунством не у звичайний спосіб, адже такий вже стало дуже важко втілити в реальність в Європі.

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