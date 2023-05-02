Війна проти України збільшила потребу Росії в шпигунах, кажуть в спецслужбі.

Російські спецслужби протягом багатьох років були найбільшою загрозою для Данії, і залишатимуться загрозою в майбутньому, констатує поліцейська розвідка країни у новому звіті.

На переконання розвідки, війна в Україні тільки збільшила шпигунські потреби Росії в Данії.

"Після видворення 15 офіцерів російської розвідки з Данії в квітні 2022 року здатність російських спецслужб мати інформаторів на території Данії значно послабилася. Але війна в Україні збільшила потребу Росії в тому, щоб російські спецслужби могли постійно надавати інформацію особам в РФ. … На тлі підвищеної потреби Росії в інформації розвідка очікує, що Росія спробує використовувати інші способи шпигунства в Данії", – йдеться в повідомленні данської спецслужби.

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Глава контррозвідки Андерс Генріксен Андерс Генріксен акцентує, що "питання полягає не в тому, чи шпигує за Росія, а в тому, як вони це робитимуть, коли їхніх шпигунів із посольства вислано". Спецслужба прогнозує, що для отримання інформації росіяни можуть використовувати журналістів та бізнесменів.

"Це може відбутися шляхом направлення офіцерів розвідки в Данію за межі дипломатичних представництв, наприклад, як журналістів або бізнесменів, за допомогою приїжджих офіцерів розвідки або більшою мірою шляхом вербування можливих данських джерел у Росії чи третіх країнах російськими спецслужбами", – йдеться в звіті.

Розвідка зауважує, що країна-агресор протягом кількох років намагалася отримати інформацію щодо критичної інфраструктури в Данії, зокрема, такої, яка може уможливити фізичні диверсії проти інфраструктурних об’єктів. Наразі такі диверсії в Данії називають малоімовірними, але наголошують, що загроза зберігається і ситуація може швидко змінитися.

Загрози російських диверсій - що треба знати

В квітня вийшло спільне розслідування суспільних мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії, у якому йдеться, що російські розвідувальні кораблі займаються підготовкою до передбачуваної диверсії проти енергетичних та інфраструктурних об'єктів у Балтійському і Північному морях. Так, було встановлено, що Росія проводила картографування цих об’єкти у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції, використовуючи військові та цивільні кораблі.

Цього тижня військово-морські сили Швеції та Фінляндії привели до стану підвищеної готовності, щоб запобігти атаці по енергомережах з боку Росії. Це сталося після того, як військові кораблі країни-агресора були помічені поблизу вітрових електростанцій та підводних електрокабелів.

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