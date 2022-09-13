Запрошення не похорон також не відправили до М'янми.

Великобританія не запросила Росію і Білорусь на похорон королеви Єлизавети II. Також на похорон не запросили представників М'янми.

Про це з посиланням на джерело в британському уряді повідомляє Reuters.

"Великобританія разом зі своїми західними союзниками прагнула ізолювати Росію і її союзницю Білорусь на світовій арені за допомогою економічних санкцій та інших заходів у відповідь на вторгнення Москви в Україну. М'янма і її Збройні сили також піддалися британським санкціям, оскільки Лондон посилює підтримку громади рохінджа в країнах Південно-Східної Азії", - вказує видання.

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На похорон королеви, які будуть проходити в Лондоні, запрошені близько 500 іноземних високопоставлених осіб. Запрошення були розіслані президентам більшості країн, з якими Британія веде дипломатичні відносини. РФ і Білорусь до цього списку не входять.

Очікується, що на похоронах з'явиться президент США Джо Байден і його дружина, прем'єр-міністри Канади, Австралії, Нової Зеландії та багатьох інших країн. Відзначається, що церемонія прощання з Єлизаветою II стане одним з найбільших дипломатичних зборів Великобританії за останні роки.

Королева Єлизавета II померла: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльз III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

А 10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці. Сьогодні ж стало відомо, що могло стати причиною смерті Єлизавети II.