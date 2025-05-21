За словами американських чиновників, додаткові санкції проти Росії завадять розвитку бізнесу, а Трамп хоче максимально розширити економічні можливості для США.

Президент США Дональд Трамп після розмови з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що Росія і Україна повинні самі знайти рішення для війни, схоже, плануючи самоусунутися від мирних переговорів. Як пише The New York Times, за словами обізнаних чиновників, Трамп також відступив від своїх власних погроз приєднатися до європейської кампанії тиску, яка включатиме нові санкції проти Росії.

"Якщо Трамп знову не змінить свій курс, то Путін отримав саме те, що хотів: не тільки припинення американського тиску, а й глибоку тріщину всередині НАТО, між американцями та їхніми європейськими союзниками", - пише видання.

Як заявив NYT один із чиновників Білого дому, причина в тому, що "додаткові санкції проти Росії завадять розвитку бізнесу, а президент хоче максимально розширити економічні можливості для американців".

Відео дня

Американські чиновники у відповідь на критику стверджували, що наявні санкції проти Росії, запроваджені після вторгнення 2022 року, залишаються чинними. Однак підтекст розмови Трампа з Володимиром Зеленським та європейцями полягає в тому, що ера американських дипломатичних зусиль, нових озброєнь для України та економічних санкцій проти Росії швидко добігає кінця, пише видання:

"Кілька європейських чиновників заявили, що, як вони зрозуміли з цієї розмови, їм не слід очікувати, що Сполучені Штати найближчим часом приєднаються до них у здійсненні додаткового фінансового тиску".

Трамп фактично перейшов до того, що, на думку деяких європейських лідерів, є його справжньою метою: нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою.

"Розчарований повільним прогресом і непоступливістю Путіна, Трамп публічно подумує про те, щоб відмовитися від переговорів. І у своєму пості в понеділок він ясно дав зрозуміти, що бажає вивести Сполучені Штати з переговорів і перейти до укладення ділових угод із Росією", - йдеться в статті.

Як зазначає NYT, Трамп прагне допомогти американським компаніям отримати вигоду з російського енергетичного сектору та рідкоземельних мінералів, хоча поки що США наполягають на тому, що жодна з цих угод не може відбутися до укладення мирної угоди між Росією та Україною.

При цьому, як стверджують обізнані джерела, Путін, схоже, розуміє прагнення Трампа до комерції і спрямував більшу частину їхніх розмов у бік потенційних економічних відносин:

"У результаті Європа зараз рухається до нових санкцій, а Сполучені Штати, схоже, готові рухатися в протилежному напрямі, прагнучи обійтися без України і налагодити тісніші відносини з Росією. Це саме той розкол усередині НАТО, який Путін прагнув створити і використовувати у своїх інтересах протягом двох десятиліть".

Один із високопоставлених європейських чиновників сказав, що Трамп, схоже, ніколи не був зацікавлений у тому, щоб приєднатися до санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться від безумовного припинення вогню. Його погрози, за словами чиновника, були здебільшого демонстративними; Сполучені Штати не долучилися до розробки нових серйозних санкцій.

При цьому розбіжності між американцями і європейцями з приводу підтримки України, найімовірніше, загостряться на двох майбутніх самітах: саміті Групи 7 у Канаді в середині червня і саміті НАТО в Гаазі тижнем пізніше, прогнозує NYT.

Розмова Путіна і Трампа

Нагадаємо, 19 травня відбулася двогодинна телефонна розмова між президентом США і главою Кремля. Американський лідер охарактеризував їхню бесіду як "чудову", заявивши, що Київ і Москва негайно розпочнуть мирні переговори про припинення вогню.

Західні ЗМІ повідомили, що м'яка позиція Трампа щодо Росії викликала занепокоєння серед європейських лідерів, які координували зусилля для тиску на Росію з метою дотримання припинення вогню.

Згодом Трамп заявив журналістам, що вірить у прагнення Путіна до миру, а санкції не запроваджує лише тому, що не хоче зашкодити мирним переговорам.

Вас також можуть зацікавити новини: