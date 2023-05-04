Росія вже неодноразово погрожувала застосувати її.

Сполучені Штати Америки оцінюють можливість застосування Росією ядерної зброї як "дуже малоймовірну".

Як пише Reuters, про це заявила директор Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Авріл Хейнс комітету Сенату зі Збройних Сил. "Це дуже малоймовірно, така наша поточна оцінка", - сказала вона.

Також вона розповіла, що у Сполучених Штатів досі немає інформації, необхідної для оцінки ймовірної атаки безпілотників на Кремль.

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"Ви бачили, як український уряд заперечує свою причетність до цього. І на даному етапі у нас немає інформації, яка дозволила б нам дати незалежну оцінку цьому", - цитує Хейнс CNN.

Ядерні загрози Кремля: останні новини

Як повідомляв УНІАН, восени Путін оголосив, що при загрозі цілісності країни вони будуть використовувати "всі наявні засоби".

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв погрожує не тільки Україні, але і Великій Британії - нещодавно він заявляв, що Лондон потрібно втопити в "морській безодні". Україні він погрожував застосуванням ядерної зброї у разі спроби деокупувати Крим.

У російському МЗС сказали, що не хочуть йти шляхом ядерної ескалації, але іншим "не варто випробовувати їх терпіння".

Після атаки невідомих БПЛА на Кремль в мережі почали поширювати інформацію про те, що Росія нібито готується завдати ядерного удару по Україні. У Повітряних силах назвали це російською інформаційно-психологічною операцією.

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