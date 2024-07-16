У команді політика відмовилися коментувати це.

В останні тижні американська Секретна служба посилила охорону Дональда Трампа, оскільки розвідка отримала інформацію про підготовку Іраном замаху на нього.

Як пише CNN з посиланням на джерела, про загрозу було відомо ще до суботнього нападу. Наразі немає жодних ознак того, що він був пов'язаний зі змовою. "У відповідь на зростаючу загрозу Секретна служба різко збільшила ресурси і засоби для захисту колишнього президента Трампа. Все це було зроблено напередодні суботи", - розповів журналістам чиновник.

Співробітники Секретної служби неодноразово застерігали команду Трампа від проведення мітингів на відкритому повітрі, які становлять більший ризик, ніж заходи, доступ до яких вони можуть контролювати краще. Однак мова йде про загальні рекомендації.

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У команді Трампа сказали, що не коментують заходи безпеки політика. Федеральне бюрю розслідувань відмовилося від коментарів. Водночас прес-секретар Ради нацбезпеки Едріенн Вотсон каже, що наразі немає жодного відомого зв'язку між стрільцем Томасом Метью Круксом і будь-ким іншим.

"Правоохоронні органи повідомили, що їхнє розслідування не виявило зв'язків між стрільцем і будь-яким спільником або співучасником змови, іноземним або внутрішнім", - сказала вона.

Постійне представництво Ісламської Республіки Іран при ООН заперечило існування іранської змови з метою вбивства Трампа. "Ці звинувачення є необґрунтованими і зловмисними. З точки зору Ісламської Республіки Іран, Трамп є злочинцем, який повинен бути притягнутий до відповідальності і покараний в судовому порядку за наказ про вбивство генерала Сулеймані. Іран обрав законний шлях для притягнення його до відповідальності", - заявив представник місії.

Замах на Трампа

Як повідомляв УНІАН, під час передвиборчого мітингу Трампа в штаті Пенсильванія пролунали постріли. Поліція вбила стрільця, але одна з куль встигла зачепити вухо кандидата у президенти.

Після цього діючий лідер Сполучених Штатів Джо Байден доручив посилити охорону свого політичного суперника.

За даними американських правоохоронців, у політика стріляв 20-річний Томас Метью Крукс. Журналісти з'ясували, що він працював у будинку для людей похилого віку.

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