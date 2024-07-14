За словами президента США, "нехай ФБР робить свою роботу".

Президент США Джо Байден закликав не робити передчасних висновків стосовно замаху на екс-главу Білого дому Дональда Трампа. У своїй промові під час брифінгу Байден ще раз закликав країну до єдності.

За словами американського лідера, адміністрація отримала звіт, і нині ФБР проводить розслідування, яке наразі перебуває на початковому етапі. При цьому детальної інформації про мотиви замаху немає, водночас ім'я стрілка встановлене.

"Тому я закликаю не робити передчасних висновків, нехай ФБР робить свою роботу", - закликав Байден. Відео дня

Водночас він дав низку доручень. Так, Трамп як колишній президент США та кандидат на посаду глави Білого дому отримає посилену охорону. Тим часом секретній службі США доручено переглянути всі заходи безпеки на з'їзді Республіканської партії, який почнеться завтра, 15 липня.

Крім того, міністерству нацбезпеки доручено провести незалежний огляд того, що сталося.

Замах на Дональда Трампа - що відомо

В екс-президента США, нинішнього кандидата на посаду глави Білого дому Дональда Трампа стріляли під час виступу в Пенсильванії. Його швидко оточила озброєна охорона, він лежав близько хвилини. Потім він піднявся на ноги і підняв кулак у повітря, після чого його вивели зі сцени і посадили в автомобіль, а потім відвезли з місця події. Політика було поранено у вухо.

Згодом повідомлялося, хто вчинив замах на Трампа. Це зробив 20-річний Томас Метью Крукс. Напередодні він записав відеозвернення, де жорстко розкритикував представників Республіканської партії США.

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