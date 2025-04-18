Держсекретар пригрозив, що США можуть вийти з мирної угоди, якщо не буде досягнуто прогресу.

США визнають переговори про припинення вогню в Україні нежиттєздатними, якщо протягом кількох днів не вдасться домогтися успіху. Таку заяву на пресбрифінгу зробив держсекретар США Марко Рубіо, відповідаючи на запитання журналістів.

Рубіо повідомив, що представники США не збираються продовжувати літати по всьому світу і проводити зустріч за зустріччю, якщо не буде ніякого прогресу.

"Важливо нагадати всім, що війна в Україні - це жахливо, але це не наша війна. Не ми це починали. США допомагають Україні протягом останніх трьох років, ми хочемо, щоб це закінчилось. Президент провів 87 днів на найвищому рівні свого уряду, постійно докладаючи зусиль, щоб покласти край цій війні. Зараз ми досягаємо моменту, коли нам потрібно вирішити та визначити чи це взагалі можливо чи ні. Тому ми залучаємо обидві сторони", - держсекретар США.

Відео дня

Він наголосив, що президент США Дональд Трамп "присвячує багато часу та енергії" питанню досягнення миру в Україні, але у світі також відбувається багато інших важливих речей.

"Ми хочемо зробити все, що в наших силах, щоб бути корисними. В нас була хороша зустріч вчора. Я думаю, французи, британці, німці були дуже конструктивні, дуже допомагали... І, сподіваємося, в нас буде нова зустріч на початку наступного тижня. Тоді в нас буде більше конкретних відповідей щодо того, наскільки ми близькі до того, щоб досягти прогресу. Але це не триватиме вічно", - додав він.

Коментуючи можливість надання безпекових гарантій Україні, Рубіо заявив, що це питання, звісно, піднімається під час кожної зустрічі по Україні, але наразі він не може говорити про якусь конкретику.

"Кожна незалежна країна має право захищати себе. Україна матиме право захищати себе... Це можуть буди двосторонні угоди з різними країнами", - додав він.

Переговори про мир в Україні

Як писав УНІАН, у Парижі відбулися зустрічі делегацій США та України, під час яких обговорювали питання про припинення вогню. Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що повне і безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до миру.

За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро, наступний раунд переговорів відбудеться в Лондоні наступного тижня.

Водночас речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Україна проведе нові раунди переговорів зі США для пошуку шляхів припинення російської агресії.

Вас також можуть зацікавити новини: