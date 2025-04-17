Раніше повідомлялося, що до Парижа прибули керівник Офісу президент Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров.

Спецпредставник США з питань України генерал Кіт Келлог приєднається до делегації США на переговорах у Парижі щодо обговорення війни Росії проти України. Про це повідомила в соцмережі Х журналістка Daily Caller Реган Різ із посиланням на чиновника адміністрації Дональда Трампа.

За її інформацією, Келлог приєднається до глави Держдепу США Марко Рубіо та спецпредставника Стіва Віткоффа під час їхньої поїздки до Парижа.

"З лідерами Франції обговорять Україну, Іран і торговельні відносини", - додала вона.

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Переговори в Парижі

Як пише The Guardian, очікується, що сьогодні міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі візьме участь у переговорах щодо України та Ірану з президентом Франції Еммануелем Макроном і представниками президента США Дональда Трампа - державним секретарем Марко Рубіо і спецпредставником американського лідера Стівом Віткоффом.

За даними ЗМІ, крім Макрона, Рубіо планує зустрітися зі своїм французьким колегою Жан-Ноелем Барро, щоб обговорити "українське питання", перспективи нової ядерної угоди з Іраном і ситуацію на Близькому Сході.

Сьогодні стало відомо, що керівник Офісу президент Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров прибули до Парижа.

У рамках візиту заплановано серію двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із представниками держав "коаліції охочих" і здатних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії. Крім того, заплановано зустрічі з представниками США, які наразі перебувають у Франції.

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