Він нагадав, що Мінські угоди "взагалі не були миром".

Щоб відповісти на запитання про можливість розгортання іноземних контингентів в Україні, треба розуміти, якими будуть умови припинення вогню та мирної угоди.

Про це в інтерв’ю, яке транслював інформаційний телемарафон, сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, від цього значною мірою залежатимуть гарантії безпеки для України. Зокрема, не можна допустити повторення Мінських домовленостей:

"Те, що сталося у 2014 році з Мінськом, не було стійким, тривалим та довговічним… Ніхто не хоче повторення цього, тому ми повинні переконатися, що угода між Росією і Україною буде довготривалою".

Коментуючи ідею премʼєр-міністра Італії Джорджі Мелоні про те, що розширення статті 5 дозволить забезпечити безпеку України, не приймаючи її до НАТО, Рютте зазначив, що "на столі" є різні ініціативи, а не лише французька.

Відео дня

"Можливо з’являться й інші. Нам це потрібно, нам потрібне нестандартне мислення", - сказав Рютте, наголосивши, що вони шукатимуть найкращий шлях.

Миротворці в Україні

Як відомо, на тлі мирних переговорів Європейський Союз та окремі країни активно обговорюють можливість відправки військових контингентів до України.

Президент Володимир Зеленський висловлював впевненість, що одними з перших в країні з'являться французькі та британські війсоковслужбовці. Тривають обговорення всіх нюансів їхнього перебування в Україні.

Нагадаємо, що Кремль виступає категорично проти розміщення іноземних військ в Україні. Нещодавно там пригрозили прямими бойовими зіткненнями із західними миротворцями.

Вас також можуть зацікавити новини: