Після обстрілу школи турецькі військові завдали по Сирії удару у відповідь

Туреччина відповіла на обстріл школи в Кілісі з сирійської території. Про це місцевому каналу NTV повідомило військовий джерело, передає "РБК".

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За даними каналу, обстріл у відповідь здйснили із систем залпового вогню. Це сталося після того, як військові визначили, з якого району прилетів снаряд, що вибухнув. Пізніше стало відомо, що у Кілісі впали не мінометні міни, як вважалося до цього.

Через вибух на подвір'ї навчального закладу загинула одна співробітниця. Крім того, учениця школи отримала поранення, її госпіталізували.

Як раніше повідомлялося, снаряд було випущено з підконтрольної "Ісламській державі" території. Чи була школа метою терористів, не уточнювалося.