За словами офіційного представника Пентагону, таке рішення прийнято раніше цього року через ситуацію навколо України.

Сполучені Штати вивели свої військові кораблі з Чорноморського регіону через ситуацію навколо України.

Про це повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

"Було визнано розсудливим так вчинити, коли ми бачили, що вторгнення стає неминучим", - сказав Кірбі на брифінгу.

Він пояснив, що США хотіли "дати всім зрозуміти, що не зацікавлені в тому, щоб провокувати конфлікт тим чи іншим рішенням про розміщення сил".

Кірбі не уточнив, коли американські кораблі зможуть повернутися в Чорне море.

Раніше у Міноборони Туреччини заявили про виявлення та нейтралізацію вже другої за останні дні морської міни в акваторії Чорного моря. Також в США готують Україну до "вирішального періоду" війни.

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