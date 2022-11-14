В ефірах цього каналу регулярно виправдовується агресія проти України та лунають заклики до геноциду українців.

Міністерство закордонних справ України закликає Сербію не надавати дозволу на мовлення в країні пропагандистського телеканалу Russia Today.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у Facebook, коментуючи повідомлення у медіа про розгляд питання владою Сербії дозволу на мовлення Russia Today.

"Нагадаю, що в його ефірах регулярно виправдовується агресія проти України та лунають заклики до геноциду українців. RT не має нічого спільного зі свободою слова та журналістикою", - заявив Ніколенко.

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Речник додав, що пропаганда та дезінформація, які поширює цей канал, не підуть на користь сербському суспільству.

"Закликаємо Белград не ухвалювати таке рішення. Надання дозволу на мовлення Russia Today не відповідатиме курсу Сербії на здобуття членства в ЄС, який раніше запровадив санкції проти цього російського пропагандистського ресурсу", - зазначив речник.

Крім того, він заявив, що сербський уряд також має розуміти, що в будь-який момент RT може почати розхитувати ситуацію в самій Сербії.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня в СБУ заявили, що обвинувальний акт стосовно директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців, передано до суду.

Позиція Сербії щодо війни

Як відомо, Сербія досі не ввела санкції проти Росії через її збройну агресію.

У ЗМІ писали, що Європарламент може просити призупинити переговори щодо входження Сербії в Євросоюз через таку позицію.

У вересні Сербія не визнала результати російських псевдореферендумів у частково окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

На початку листопада уряд Німеччини закликав президента Сербії Олександра Вучича зробити вибір: вступити до ЄС або зближатися з Росією, писав Welt.

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