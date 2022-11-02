Красовський і раніше відзначався кровожерливими заявами щодо України.

Кремлівський пропагандист Антон Красовський після скандалу із закликом "топити" українських дітей повернувся в ефір Russia Today.

Як повідомляють російські інфо-смітники, Красовського помітили в ролі ведучого проекту "Спорт. Росія: XXI століття".

Яких-небудь офіційних коментарів від головного редактора Russia Today Маргарити Симоньян не надходило.

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У жовтневому випуску авторської програми на Russia Today Антон Красовський, розмовляючи з російським письменником Сергієм Лук'яненком, закликав топити українських дітей: "Просто топити треба таких дітей, просто в Тисині. .. Сказав, що "м*скалі окупували" – і відразу просто кидаєш в річку з бурхливою течією".

У відповідь глава МЗС Дмитро Кулеба закликав країни Заходу заборонити трансляцію кремлівської пропаганди.

Красовський і раніше відзначався кровожерливими заявами по Україні. Перед вторгненням 24 лютого пропагандист обіцяв "палити" українців на Майдані разом з українською Конституцією.

Правда, останній скандал вдарив особисто по Симоньян, після чого вона вирішила публічно дистанціюватися від свого "колеги", нібито припинивши з ним співпрацю.

Злочини росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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