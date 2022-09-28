Олександр Вучич пояснив таке рішення повагою до міжнародного права.

Сербія не визнає результатів російських псевдореферендумів у частково окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Про це заявив сербський президент Олександр Вучич для Reuters.

"Сербія не визнає цього референдуму, оскільки вона дотримується міжнародного права, Статуту ООН та резолюцій ООН", - сказав Вучич. Відео дня

Додамо, що Москва підтримує Бєлград у його протидії визнанню незалежності Косова, проте Сербія неодноразово відмовлялася підтримати російське вторгнення в Україну в ООН та заявляла, що повністю поважає територіальну цілісність і суверенітет України.

"Ми захищаємо нашу власну територіальну цілісність і в наших інтересах захищати територіальну цілісність інших міжнародно визнаних країн", - додав Вучич.

Україна також не визнає незалежності Косово від Сербії.

Позиція Сербії щодо українсько-російської війни

Сербія не запроваджувала санкції проти Росії з 2014 року, і ця ситуація не змінилася після нападу Росії на Україну 24 лютого, хоча Бєлград доєднався до низки санкцій проти Білорусі.

Наразі 100% необхідного газу Сербія отримує саме з Росії.

З 2014 року сербські найманці беруть участь у війні на Донбасі на боці проросійських бойовиків.

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