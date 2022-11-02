Прийняття рішення щодо геополітичного курсу Сербії вимагає Німеччина.

Федеральний уряд Німеччини закликає президента Сербії Олександра Вучича визначитись з геополітичним курсом його країни. Від нього вимагають зробити вибір: вступ до ЄС або зближення з Росією.

Про це пише Welt.

За даними видання, у Німеччині "здивовані та розчарован" тим фактом, що Сербія підписала угоду про співпрацю з Російською Федерацією. Такі дії не відповідають очікуванням ЄС щодо того, що кандидати на вступ до блоку також мають ухвалити європейські санкції проти Росії.

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"Необхідність прийняття рішення стає все більш гострою через геополітичні події (мова про війну в Україні – ред.)", – наводить видання слова представника німецького уряду.

Як наголошує видання із посиланням на уряд ФРН, якщо Вучич ухвалить рішення щодо курсу Сербії у бік зміцнення відносин з ЄС, Німеччина надасть йому підтримку. Водночас продовження відносин із Росією призведе до зворотних наслідків.

Війна в Україні: позиція Сербії

Незважаючи на повномасштабну війну Росії проти України, Сербія продовжує загравати з РФ. Міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін заявив, що дружба з Росією "має величезне значення" для країни, і без неї є ризик "фізичного зникнення Сербії".

Крім того, Сербія не не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії. Країну неодноразово попереджали, що Сербія не зможе продовжувати євроінтеграцію без санкцій проти Російської Федерації та Білорусі.

Водночас раніше Сербія заявила про те, що не визнає результати псевдореферендумів на захоплених Росією українських землях. Там наголосили, що це повністю суперечить державним і національним інтересам країни.