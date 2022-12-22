Екс-президент Грузії послався на своє українське громадянство і почав говорити в суді українською.

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі перейшов на українську мову під час судового засідання в четвер, 22 грудня, але суддя зажадав від нього "дотримуватися порядку і говорити по-грузинськи". Про це пише видання "Новини-Грузія".

Так, Саакашвілі заявив, що зараз у нього є тільки українське громадянство, тому він буде говорити українською.

"Пане Міхеїл, дотримуйтесь порядку і говоріть грузинською", — наказав суддя, але Саакашвілі знову послався на українське громадянство.

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Потім адвокат запропонував Саакашвілі підняти сорочку, щоб присутні могли оцінити загальний стан здоров'я підсудного.

"Пане суддя, подивіться, в якому стані знаходиться Міхеїл Саакашвілі. Він виглядає так, як бійці батальйону "Азов" після їх звільнення... Подивіться на результат 8-місячного лікування пенітенціарною службою", — заявив адвокат.

На це суддя пригрозив видалити Саакашвілі з засідання, якщо той почне роздягатися.

Через шум, що піднявся в залі суду, суддя оголосив перерву в засіданні. Однак після його відновлення Міхеїлу Саакашвілі знадобилася допомога лікарів і його відвезли в лікарню.

Судовий процес проти Саакашвілі в Грузії

Саакашвілі повернувся до Грузії на початку жовтня 2021 року – вперше після 8 років відсутності. Його відразу затримали місцеві правоохоронці, оскільки проти екс-президента висунуті звинувачення в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі та у зловживанні службовим становищем при достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС.

Вважаючи кримінальний процес політичним переслідуванням, Саакашвілі оголосив голодування, яке тривало більше півтора місяців і завдало серйозної шкоди здоров'ю політика. Адвокат вважає, що його підопічного ще й отруїли.

Українська влада неодноразово закликала офіційний Тбілісі відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.

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