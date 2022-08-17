Він додав, що хоче "безпосередньо брати участь у боротьбі" за свободу України.

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що готовий відстоювати суверенітет України з грузинської в’язниці.

Про це йдеться у листі політика у Facebook.

"Я в полоні, ув'язнений в Грузії, але моє серце в Україні. Моє здоров'я підірване, але хочу, щоб співгромадяни українці знали, що мене підтримує духовно та фізично героїзм наших солдат, єдність народу, лідерство Президента Зеленського, підтримка всього світу України та моя власна безмежна віра в перемогу", - написав Саакашвілі.

Він додав, що хоче "безпосередньо брати участь у боротьбі" за свободу України.

Саакашвілі заарештували, коли той таємно повернувся на Батьківщину 1 жовтня 2021 року. Проти екс-президента Грузії порушено дві кримінальні справи. У 2022-му грузинські правоохоронці відкрили справу про незаконний перетин кордону.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська як і раніше зосередились на захопленні Донбасу. Ввечері 16 серпня Генштаб повідомляв про успішне відбиття ворога на чотирьох напрямках.

Бої тривали на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Вранці, 17 серпня, окупанти завдали ударів по Одеській області та Харкову.

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували вже 43 900 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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