Після нещодавньої хвилі розширення організація вже не здатна відігравати роль альтернативи західній групі G7.

Не лише Володимир Путін, але й китайський правитель Сі Цзіньпін відмовився їхати на саміт БРІКС, який має розпочатися завтра у Бразилії. Це свідчить про втрату інтересу до цієї організації у Москві та Пекіні, пише The Guardian.

Видання зазначає, що лідер Китаю відвідував усі саміти БРІКС протягом останніх 12 років, що він перебуває при владі. Формальною причиною послати на бразильский саміт прем'єр-міністра Лі Цяна було названо відсутність вікна у робочому розкладі Сі Цзіньпіна.

Російський диктатор пропускає вже не перший саміт БРІКС. Так, у 2023 році він не полетів на саміт у Південній Африці. Очевидною причиною є міжнародний ордер на арешт Путіна, який формально зобов’язані виконати і Південна Африка, і Бразилія. І обидві країни не змогли гарантувати воєнному злочинцю, що його не заарештують.

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Однак більш глобальними причинами для Путіна і Сі не їхати на черговий саміт, ймовірно, стала втрата інтересу до цієї організації. Як зазначає The Guardian, БРІКС від початку створювався як альтернатива групі G7, але для країн, що розвиваються. Від самого початку БРІКС бракувало єдності через різні, часто взаємовиключні інтереси. В останні роки в організацію вступила ще низка країн, додавши нових протиріч.

Тепер, окрім країн-засновниць (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка) до БРІКС ходять ще й Індонезія, Іран, Єгипет, Ефіопія, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Вони мають різний рівень економічного розвитку та різний рівень антагонізму до Заходу.

Доктор Крістофер Сабатіні, старший науковий співробітник з питань Латинської Америки в британському аналітичному центрі Chatham House, наводить лише кілька прикладів того, у чому країни БРІКС не можуть дійти згоди.

Наприклад, Китай блокує спроби Індії стати ще одним постійним членом Ради Безпеки ООН через їхній давній прикордонний конфлікт в Гімалаях. Бразилія просуває ідею скорочення викидів вуглецю, але це суперечить економічним інтересам Саудівської Аравії, Росії та ОАЕ, які експортують багато нафти та газу. А Індія виступає проти ідеї створення власної валюти БРІКС як альтернативи долару, про що не так давно розповідали в Москві.

БРІКС: останні новини

Як писав УНІАН, у жовтні Росія відкрито заявила про намір порушити домінування долара у світовій фінансовій системи, створивши нову систему міжнародних банківських платежів на базі організації БРІКС. Зокрема зазначалося, що це полегшить обхід західних санкцій, накладених на Росію.

На ці заяви звернув увагу президент США Дональд Трамп. Він попередив, що країни, причетні до спроб скинути долар зі світового п’єдесталу, отримають 100-відсоткове мито на експорт своїх товарів до США.

Влада Індії поспішила запевнити, що БРІКС взагалі не потрібна своя власна валюта, яка б стала альтернативою для долара.

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