Президент США запевнив, що будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна попрощатися з Америкою.

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що країнам БРІКС загрожують 100%-ві мита з боку США, якщо вони введуть власну валюту, яка замінить долар. Про це Трамп написав у соціальній мережі.

Він наголосив, що ідея про те, що країни БРІКС намагаються відмовитися від долара, а США тим часом осторонь спостерігають, закінчена.

"Ми збираємося вимагати від цих очевидно ворожих країн зобов’язання ані створювати нову валюту БРІКС, ані підтримувати будь-яку іншу валюту на заміну могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100% тарифами", - написав президент США.

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Він додав, що у разі створення нової валюти країни БРІКС "попрощаються з продажем у чудову економіку США".

"Немає жодних шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі чи де-небудь ще, і будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна сказати "привіт" тарифам і попрощатися з Америкою!" - запевнив лідер США.

Створення нової валюти БРІКС: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, РФ хоче створити систему міжнародних платежів на базі БРІКС, щоб обійти чинну глобальну фінансову систему, в якій Москва перебуває під санкціями. Водночас інші країни БРІКС, які не стикаються з проблемами в міжнародній торгівлі, надають пріоритет доступу до фінансової системи, заснованої на доларах.

Ще до своєї інавгурації Трамп погрожував запровадити 100-відсоткове мито на товари з країн БРІКС, якщо вони не полишать спроби створити альтернативу долару у міжнародній торгівлі. Він висловлював сумнів, що країни БРІКС взагалі зможуть знайти альтернативу долару.

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявляв, що країни БРІКС взагалі не зацікавлені в ослабленні долара США. Він, зокрема, наголошував, що географічна віддаленість країн БРІКС ускладнює таку ініціативу, на відміну від єврозони.

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