Заява міністра закордонних справ Індії Субрахманьяма Джайшанкара пролунала у столиці Катару Досі за тиждень після погроз Дональда Трампа.

Країни БРІКС взагалі не зацікавлені в ослабленні долара США, заявив міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар на заході в столиці Катару Досі. Про це пише Reuters.

Ідею створення єдиної валюти БРІКС обговорювали, але рішення не ухвалено, заявив керуючий Резервного банку Індії Шактіканта Дас, передає Bloomberg. Він зазначив, що географічна віддаленість країн БРІКС ускладнює таку ініціативу, на відміну від єврозони.

Дас підкреслив, що Індія, використовуючи рупії в транскордонних розрахунках, не прагне до дедоларизації, а лише знижує ризики торгівлі через залежність від однієї валюти.

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За його словами, Індія уклала торговельні угоди, деноміновані в місцевій валюті, щоб знизити певні ризики, оскільки "залежність від однієї валюти іноді може бути проблематичною через подорожчання або знецінення".

Він додав, що дедоларизація "безумовно, не є нашою метою", зазначивши, що концепція валюти БРІКС була ініційована одним із членів групи.

Погрози Трампа в бік БРІКС

Заява міністра закордонних справ Індії Субрахманьяма Джайшанкара пролунала в столиці Катару Досі через тиждень після погроз Дональда Трампа.

Обраний президент США раніше висунув вимогу до країн-членів БРІКС, до яких входять такі великі економіки, що розвиваються, як Індія, Росія і Китай, узяти на себе зобов'язання не створювати нової валюти або підтримувати іншу валюту, яка замінить долар. У протилежному разі, згідно із заявою Трампа, вони зіткнуться зі стовідсотковими тарифами.

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