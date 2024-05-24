Країни у спільній заяві наполягають на рівній участі в конференції і України, і Росії.

Бразилія і Китай пропонують провести міжнародну мирну конференцію для обговорення пропозицій щодо деескалації війни в Україні, при цьому наполягають на "рівній участі" обох сторін.

Як пише Bloomberg, після зустрічі глави МЗС Китаю Ван І і головного радника президента Бразилії Селсо Аморіма обидві країни опублікували заяву, в якій виклали "спільні розуміння щодо шляхів врегулювання російсько-української кризи".

Як зазначає видання, це перший випадок, коли Китай підписує спільну заяву з іншою країною з приводу війни в Україні.

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"Китай і Бразилія підтримують проведення міжнародної мирної конференції в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, за рівної участі всіх сторін, а також справедливе обговорення всіх мирних планів", - ідеться в спільній заяві двох країн.

Китай і Бразилія також закликають до розширення гуманітарної допомоги і засуджують можливе використання зброї масового ураження в конфлікті.

Саміт миру щодо України

На Глобальний саміт миру щодо України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, запрошено представників понад 100 країн світу. Китай і низка інших країн Глобального Півдня наполягають на участі Росії в цьому процесі, однак країна-агресор не була запрошена на саміт.

Поки що єдиною країною "глобального півдня", яка погодилася взяти участь у Саміті миру, стала Індія. Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва відмовився від участі, заявивши, що "немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участі обидві сторони конфлікту".

Президент США Джо Байден, найімовірніше, пропустить саміт щодо України наступного місяця, оскільки він збігається з передвиборчим збором коштів у Каліфорнії.

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