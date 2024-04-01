Зараз бразильська влада веде переговори з ООН, щоб там наділили диктатора недоторканністю.

Влада Бразилії докладає зусиль до того, щоб організувати приїзд у країну російського диктатора Володимира Путіна, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС). Про це повідомляє бразильська газета Folha de S.Paulo.

За її даними, адміністрація президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви хоче бачити Путіна на саміті G20, який відбудеться в Ріо-де-Жанейро в листопаді. Головною перешкодою для такого візиту є ордер на арешт Путіна, оскільки Бразилія визнає юрисдикцію МКС і тому формально зобов'язана заарештувати російського диктатора.

Як з'ясували журналісти, бразильський уряд зараз веде переговори з ООН про те, щоб усіх державних лідерів офіційно наділили імунітетом від судового переслідування під час їхніх візитів за кордон. Газета зазначає, що в пропозиції бразильського уряду, надісланій ООН, прямо Путіна не згадують, але посилаються на сценарій, "який відповідає нинішній ситуації російського лідера".

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Ордер на арешт Путіна

Як писав УНІАН, у березні минулого року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Білової за звинуваченням в організації масових депортацій дітей з України. У теорії всі країни, які ратифікували Римський статут (Бразилія серед них) зобов'язані виконати ордер, якщо фігуранти з'являться на їхній території.

У серпні минулого року Володимир Путін вирішив не їхати на саміт БРІКС у Південній Африці, яка теж є підписантом Римського статуту. Про плани Путіна відвідати саміт G20 у Бразилії поки теж не повідомлялося.

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