Президент України прокоментував позицію низки європейських країн щодо вступу нашої країни до Альянсу за прискореною процедурою.

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам 9 країн Центральної та Східної Європи за підтримку прагнення України стати членом Організації Північноатлантичного договору.

Про це глава держави повідомив у мікроблозі Twitter.

"Щиро вдячний нашим добрим сусідам - країнам Центральної та Східної Європи - за підтримку членства України у НАТО й засудження спроби РФ анексувати території України", - заявив Зеленський.

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Вступ України до НАТО за прискореною процедурою - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Чорногорії Міло Джукановіч, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс і президент Словаччини Зузана Чапутова підтримують членство України в Організації Північноатлантичного договору.

"Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО у Бухаресті від 2008-го року стосовно майбутнього членства України", - сказано у спільному повідомленні дев'яти президентів.

30 вересня Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що тепер всі держави-члени НАТО мають оформити Україні запрошення про приєднання до Альянсу. За словами міністра, Україна де-факто вже є членом НАТО, залишилося оформити це де-юре. Чиновник додав, що це має відбутися якомога швидше і без плану дій щодо членства в Альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України до Альянсу відкриті, але зараз увага зосереджується на підтримці оборони України від російських військ.

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