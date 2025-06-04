Раніше повідомлялося, що Трамп начебто не хоче бачити Зеленського на саміті в Гаазі.

Україну офіційно запрошено до участі у саміті НАТО, який відбудеться 24–25 червня у місті Гаага, Нідерланди. Про це повідомив генеральний секретар Організації Марк Рютте на пресконференції у Брюсселі перед засіданням міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Я запросив Україну на саміт. Ми якомога швидше опублікуємо програму з більшими деталями", - сказав Рютте.

Він додав, що програма участі України буде оприлюднена у належний час.

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Окремо Рютте сказав, що ведеться робота щодо підсумкового комюніке саміту НАТО У Гаазі.

За його словами, саміт зосередиться на кількох питаннях. Одна з тем - це потреба великого збільшення витрат на оборону в країнах-членах.

"І звичайно, на порядку денному буде Україна. Будемо обговорювати на саміті. У цьому немає сумнівів", - запевнив Рютте.

Також він прокоментував твердження про те, що на найближчому саміті Альянсу в Гаазі не буде прогресу щодо бажання України приєднатися до НАТО, і не буде зобов'язання від союзників щодо широкого пакету підтримки для України, як це було на минулорічному саміті у Вашингтоні.

"Рішення у Вашингтоні (на саміті у липні 2024 року - УНІАН), представлене українцям про незворотній шлях України до НАТО досі є чинним сьогодні, змін немає... Але Україні ніколи не обіцяли, що потенційне членство в НАТО буде частиною мирної угоди або угоди про припинення вогню", - сказав Рютте.

Він зазначив, що рішення про незворотній шлях України до НАТО - це довготермінове зобов'язання.

Як відзначив Рютте, у перші три місяці 2025 року союзники зобов'язалися виділити 20 мільярдів євро на військову підтримку України. І буде виділено ще більше коштів. Впродовж усього 2024-го року було виділено 50 млрд євро.

Генеральний секретар НАТО додав, що сьогодні відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн", і він переконаний, що буде оголошено про нові зобов'язання з метою підтримки України.

За словами Рютте, усі об'єднані, у тому числі США, Канада і усі європейські союзники.

"Але ми повинні подбати, що Україна зможе витримати боротьбу і що ми зможемо припинити цей жахливий конфлікт, цю агресивну війну Росії проти України довготривалим і міцним завершенням", - сказав Рютте.

Також він сказав, що завтра, 5 червня, відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Саміт НАТО в Нідерландах

Як писав УНІАН, у травні західні ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп начебто не хоче бачити Володимира Зеленського на саміті НАТО в Нідерландах. Однак, на щастя, вирішальне слово у цьому питанні було не за Вашингтоном.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Гаазі. На саміті також буде присутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

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