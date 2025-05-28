Для України важливо розуміти, у кому форматі вона буде представлена на саміті НАТО у Гаазі, бо лунає дуже багато різних сигналів.

Стосовно можливості участі України у саміті Організації Північноатлантичного договору є дуже багато різних сигналів. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, яка відбулася 27 травня.

Він розповів, що на саміт G7 його запросив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, і він збирається бути там присутнім.

"Що стосується ЄС (саміт лідерів Євросоюзу відбудеться 26-27 червня - УНІАН), я думаю, там також буду в тому чи іншому форматі, у нас там немає ніяких таких викликів. Що стосується НАТО, то Рютте мені сказав, що вони б дуже хотіли, щоб Україна була. А Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато", - повідомив Зеленський.

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Участь України у міжнародних самітах

Як повідомляв УНІАН, у березні прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів "Великої сімки". Саміт відбудеться 15-17 червня 2025 року в канадській провінції Альберта.

Саміт НАТО відбудеться 24-25 червня у Гаазі (Нідерланди). За словами міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, Зеленського запрошено на саміт Альянсу. Водночас раніше повідомлялося, що США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Саміт лідерів Євросоюзу відбудеться 26-27 червня в Брюсселі (Бельгія).

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