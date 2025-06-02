Президент підтвердив, що Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Гаазі.

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки візиту в Литву, де 2 червня зібралися представники країн "Бухарестської дев'ятки", а також Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Глава держави під час спілкування з журналістами в ZOOM зазначив, що Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Гаазі. Крім того, він розповів про нові домовленості щодо військової підтримки та євроінтеграції України.

Зокрема, відбулася зустріч українського лідера з Генсеком НАТО Марком Рютте.

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"Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо. Зараз міністр Сибіга (міністр закордонних справ України, – УНІАН) буде зі своїми колегами розмовляти щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміту в Гаазі", – сказав президент.

Він розповів, що зустрівся і з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре. Результатом стала домовленість про фінансування виробництва дронів в Україні та забезпечення нашої країни газом.

"Ми обговорювали до цього пару питань, які важливі для України зараз. Я отримав від нього позитивний сигнал. Це щодо газу: якщо в нас буде дефіцит взимку чи можемо ми розраховувати на відповідний об’єм – я сьогодні отримав від Йонаса підтримку, і ми знайшли вже рішення. Тобто це буде у України. Далі: додаткове фінансування на виробництво в Україні дронів – також отримав позитив", – сказав Зеленський.

За словами глави держави, у Вільнюсі відбулася також його перша зустріч з новим президентом Румунії Нікушором Даном.

"Румунія буде за політики нового президента підтримувати Україну як майбутнього члена і ЄС, і НАТО. Домовились, що президент приїде до нас. Я думаю, його приїзд буде найближчим часом, влітку", – поділився Зеленський.

З прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо Зеленський "проговорив" новий оборонний пакет.

"Я отримав позитив. Тому буде пакет від нього і від Литви", – зазначив український президент.

Зеленський також розповів про зустріч з польським президентом Анджеєм Дудою, якого "привітав з фіналом виборчого процесу". Хоча результати виборів уже відомі, Дуда ще кілька місяців залишатиметься діючим президентом Польщі. За словами українського президента, у цей період очікується його візит в Україну.

Також Зеленський сказав, що "отримав підтримку від Данії, від прем’єр-міністра Метте Фредеріксен", але не уточнив щодо чого саме.

Саміт НАТО і Україна

Тиждень тому міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв’ю сказав, що президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення на саміт Північноатлантичного Альянсу, який цього року проходитиме 24-25 червня у Гаазі. Він також підтвердив, що на саміті НАТО буде присутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Перед цим західні ЗМІ писали, що Вашингтон виступає проти участі Зеленського в цьому саміті. У міністерстві закордонних справ Нідерландів заявили, що це рішення ухвалювати не Штатам.

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