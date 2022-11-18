Польський чиновник закликав визнати Росію терористичною державою.

Польща знайшла заміну Російської Федерації у "Великій двадцятці". Заступник польського міністра культури і національної спадщини Ярослав Селлін заявив, що новим членом могла б стати Варшава.

"Я вважаю, що якщо G20 була задумана так, що це 20 економічно і політично значущих держав, то ситуація дозріла до цього. В економічних рейтингах Польща займає приблизно 20-е місце в світі, тоді як геополітичне значення Польщі значно зросло завдяки допомозі, наданій Україні", - сказав Селлин в ефірі "Польського радіо".

Крім того, польський чиновник вказав, що РФ потрібно визнати терористичною державою і тоді зникнуть сумніви в питанні, чи потрібно запрошувати російську делегацію на саміт G20 або ОБСЄ.

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Відносини Польщі та Росії - що відомо

Нинішній прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак 19 серпня заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну немає місця за столом лідерів G20.

16 листопада представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявив, що російська делегація ОБСЄ не зможе взяти участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві, тому що Польща не видала росіянам візи.

Пізніше кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк заявив, що міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову заборонили в'їзд до Польщі.

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