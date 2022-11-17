У МЗС Китаю заявили, що критики на адресу канадського політика не було.

На полях саміту "Великої двадцятки" лідер Китаю Сі Цзіньпін відчитав канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо через "витік" інформації. Міністерство закордонних справ Китаю в четвер заявило, що ніякої критики не було.

Офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін заявив, що Пекін підтримує відвертий обмін думками, якщо вони проводяться на рівноправній основі, і Китай сподівається, що Канада вживе заходів для поліпшення двосторонніх відносин.

"Відео, про яке ви згадали, справді було короткою розмовою обох лідерів під час саміту G20. Це нормально. Я не думаю, що це слід інтерпретувати як критику або звинувачення голови Сі", - цитує Мао видання The globe and mail.

Відео дня

Раніше в ЗМІ з'явилося відео, на якому перекладач китайського лідера говорить канадському політику, що "все, що обговорювали, просочилося в газети, це недоречно".

"Якщо є щирість, ми можемо добре спілкуватися з взаємною повагою, інакше результат буде непросто визначити", - заявив Сі Цзіньпін.

За словами китайського дипломата, це не погроза, тому що лідери вели "нормальний" обмін думками та просто "висловлювали свої позиції".

Що сталося на саміті G20

Джастін Трюдо та Сі Цзіньпін в рамках зустрічі на Балі провели дуже коротку розмову. У них не було окремої зустрічі, а лише 10-хвилинна розмова в коридорі після ранкової зустрічі лідерів G20 на Балі.

Пізніше "анонімне джерело в канадському уряді" в коментарі журналістам розповіло, що Трюдо "висловив Сі свою стурбованість публікаціями в канадських ЗМІ", що Китай таємно фінансував кандидатів на парламентських виборах в Канаді в 2019 році. За даними канадського видання Global News, канадські спецслужби, нібито, в січні повідомили Трюдо, що Пекін дав гроші 11 кандидатам, але кому саме не повідомлялося.

Крім того, лідери обговорили війну України і ситуацію Північній Кореї. За словами джерела, вони домовилися підтримувати зв'язок.

Звичайно ж, президенту Китаю не сподобалося, що його особиста розмова з канадським політиком стала надбанням громадськості.

Варто відзначити, що відносини Пекіна та Оттави й без того були натягнутими. Так, в 2018 році Канада за запитом США затримала дочку засновника китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу. У свою чергу китайські правоохоронці затримали двох канадців за підозрою в шпигунстві.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Трюдо намагався зустрітися з Сі Цзіньпіном, але йому відмовили, нібито, тому що він "всього лише керує урядом Канади, а глава держави у них Єлизавета II".

Саміт "Великої двадцятки" - що відомо

В рамках дводенного саміту на Балі президент Китаю Сі Цзіньпін провів кілька зустрічей. Зокрема, він зустрівся з президентом США Джо Байденом. Байден заявив, що він прагне підтримувати відкриті лінії зв'язку на особистому і державному рівні, а Сі Цзіньпін сказав, що відносини між їх двома країнами не відповідають глобальним очікуванням.

15 Листопада китайський лідер провів зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном. Сі знову закликав до мирних переговорів і уникнув засудження Росії, а Макрон за підсумками переговорів повідомив, що країни готові до співпраці для припинення війни в Україні.

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