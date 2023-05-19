Світові лідери "непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну", каже прем'єр Великобританії.

Під час саміту "Великої сімки" в японській Хіросімі прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак передав російському диктатору Володимиру Путіну, не запрошеному на захід, "пряме послання".

Сунак запевнив, що світові лідери не мають наміру відступати в питанні щодо підтримки України в її боротьбі з російською агресією.

"Росії необхідно знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну не тільки тут і зараз ресурсами, необхідними їй для самозахисту, але і в довгостроковій перспективі", - сказав прем'єр в інтерв'ю Sky News.

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Кількома годинами раніше Ріші Сунак оголосив про введення заборони на імпорт російських алмазів і висловив думку, що інші країни G7 наслідуватимуть його приклад.

Саміт G7 у Хіросімі - що потрібно знати

19-21 травня в Японії проходить саміт лідерів "Великої сімки" (G7). Крім лідерів "сімки" (Японія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Великобританія і США) на нього запрошені лідери ЄС, Індії, Індонезії, Південної Кореї, Австралії та інших країн.

Зокрема, очікується, що участь візьме президент України Володимир Зеленський. Японські чиновники заявляли, що він приєднається в онлайн-форматі, але в ЗМІ з'являється інформація про те, що він може бути присутнім особисто.

Китай і Росії не були запрошені на зустріч G7 і, як очікується, саме ці дві країни будуть в центрі уваги лідерів "сімки". За інформацією західних ЗМІ, світові лідери зосередяться на китайсько-російському партнерстві і виробленні єдиної відповіді на загрози, що виходять від Китаю. Зокрема, вони будуть намагатися прийти до компромісу в питанні про те, як далеко варто було б заходити в спробах зупинити потенційну китайську агресію.

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