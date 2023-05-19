Великобританія також вводить санкції ще щодо 86 осіб і компаній з путінського військово-промислового комплексу.

Прем'єр Британії Ріші Сунак оголосить про заборону поставок російських алмазів до Великобританії, оскільки прем'єр-міністр та інші лідери G7 посилюють санкції проти Володимира Путіна.

Заборона на алмази є частиною більш широкого пакету санкцій, оскільки прем'єр-міністр і його союзники використовують щорічний саміт G7 в Токіо, щоб подвоїти підтримку України, повідомляє телеканал Sky News.

Санкції також будуть поширюватися на імпорт міді, алюмінію і нікелю російського походження, а також на заморожування експортного ринку алмазів вартістю 4 млрд доларів (3,2 млрд фунтів стерлінгів).

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Великобританія також вводить санкції ще щодо 86 осіб і компаній з путінського військово-промислового комплексу.

"Санкції, введені проти Росії Великобританією і партнерами по G7, надають явний і прогресивний вплив на зниження рівня військових зусиль Путіна. Велика сімка залишається єдиною перед лицем загрози з боку Росії і твердо підтримує Україну", - сказав Сунак.

Прес-секретар прем'єр-міністра заявив, що уряд очікує, що всі партнери по G7 оголосять про санкції, щоб продемонструвати силу проти Москви.

Санкції проти Росії - подробиці

Раніше стало відомо, що США та інші найбільші економіки "Великої сімки" оголосять про нові санкції і експортний контроль проти Росії. Імовірно, новий список санкцій буде оголошений за підсумками зустрічі лідерів G7 в Хіросімі.