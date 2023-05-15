Також вони можуть змінити підхід до експорту товарів з тим, щоб для певних категорій будь-який експорт був автоматично заборонений, якщо вони не включені в список дозволених товарів.

Лідкри країн Великої сімки на саміті в Японії 19-21 травня планують посилити санкції проти Росії, зокрема, у сфері енергетики та експорту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Відзначається, що нові заходи будуть спрямовані на ухилення від санкцій за участю третіх країн, а також на підрив майбутнього виробництва енергії в Росії і стримування торгівлі, що підтримує російські збройні сили.

Також очікується, що члени G7 погодяться скорегувати свій підхід до санкцій, щоб принаймні для певних категорій товарів будь-який експорт був автоматично заборонений, якщо вони не включені до списку дозволених товарів.

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Як зазначає Reuters, раніше США підштовхували союзників до зміни підходу до санкцій, оскільки на сьогодні він дозволяє продавати в Росію всі товари, якщо вони явно не занесені в чорний список. Така зміна може ускладнити для Росії пошук лазівок у санкційному режимі.

Американські чиновники, на яких посилається агентство, очікують, що такий підхід буде прийнятий хоча б в декількох областях, зокрема, щодо оборонно-промислової бази Росії. Однак точні сфери, в яких застосовуватимуться ці нові правила, все ще обговорюються.

Також Reuters повідомляє, що під час саміту в Хіросімі очікується звернення президента України Володимира Зеленського до лідерів G7.

Нагадаємо, в G7 входять США, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Італія і Великобританія.

Санкції проти Росії

Європейський Союз планує незабаром прийняти 11-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що в ньому буде заборона на постачання російського газу трубопроводами до Європи. Це перше серйозне газове ембарго з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Що стосується США, то, як заявляла міністр фінансів США Джанет Йеллен, ключовим напрямком санкцій проти Росії цього року буде обмеження шляхів обходу санкцій.

У той же час в ЗМІ з'явилася інформація про те, що США можуть піти на деяке послаблення санкцій проти РФ в обмін на звільнення двох затриманих американців, Евана Гершковича та Пола Вілана.

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