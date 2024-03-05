Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вороже ставиться до неурядових організацій.

Найбільша конференція високого рівня з питань безпеки Словаччини цього року вперше відбудеться за межами Братислави - і в цьому частково винен прем’єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо. Про це пише Politico.

Зазначається, що рішення організаторів заходу з аналітичного центру GLOBSEC перенести конференцію до Праги було викликане атаками уряду Словаччини на неурядові організації.

"Ми думали про перенесення конференції протягом тривалого часу через логістику та причини пропускної здатності, але це пришвидшило процес", - сказала директор із комунікацій центру Генріета Кунова.

Як інформує видання, цьогорічний Братиславський форум GLOBSEC відбудеться в Празі з 30 серпня по 1 вересня. Штаб-квартира центру, який займається зовнішньою політикою, безпекою, європейськими справами та економікою, залишиться у Братиславі.

Автори наголошують, що Фіцо неодноразово виступав проти неурядових організацій, обіцяючи покласти край епосі "переваги неурядових організацій", і перенаправити їхнє фінансування на інші організації. Він також натякнув на можливість ухвалення закону, який передбачав би оголошення неурядових організацій іноземними агентами у випадку їхньго фінансування з-за кордону.

"Ми очікували, що уряд нас не підтримає. Але у нас диверсифікована система фінансування, тож уряд дав нам близько 10 відсотків. Це означає, що ми можемо самостійно вирішувати, де будемо проводити нашу конференцію", - розповіла Кунова.

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Італія забирає у Словаччини свою систему ППО, вона потрібна "в іншому місці". Про це нещодавно заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо.

Він висловив невдоволення такою ситуацією, запитуючи, "хто буде захищати наші атомні електростанції та інші стратегічні об'єкти".

Також УНІАН повідомляв, що міністр закордонниз справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся з Лавровим і потиснув йому руку. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо, коментуючи зустріч, заявив, що вона є прикладом "нашої збалансованої і суверенної словацької зовнішньої політики на всіх сторонах світової зустрічі".

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