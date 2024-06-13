Кількість зареєстрованих учасників саміту вже знизилася.

Китай просуває конкуруючий мирний план щодо України перед самітом у Швейцарії, схиляючи уряди інших країн до своєї позиції.

Про це пише Reuters із посиланням на дипломатів, один із яких називає кампанію Пекіна "тонким бойкотом" зустрічі в Бюргенштоку. Дипломати з Пекіна сказали журналістам, що відкрито не критикували саміт, а також не просили інші країни утриматися від участі в ньому.

Інші джерела стверджують, що Пекін заявляв країнам, що розвиваються, що український "мирний саміт" призведе до затягування війни і що багато країн нібито поділяють його погляди на цю конференцію.

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Перед самітом Пекін активізував інформаційну роботу, проводячи зустрічі з високопоставленими іноземними гостями, а також здійснюючи телефонні дзвінки і надсилаючи повідомлення іноземним представництвам. Спецпосланець Пекіна з євразійських справ Лі Хуей у травні відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.

Китай намагається залучити країни, що розвиваються, до мирного плану, розробленого разом із Бразилією. Він виступає за проведення мирної конференції "в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також справедливим обговоренням усіх мирних планів".

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї минулого тижня говорив, що вже 45 країн підтримали цю пропозицію, а понад 20 або приєдналися, або "серйозно розглядають" її.

"Reuters не вдалося з'ясувати, який вплив справило лобіювання з боку Китаю, але кількість зареєстрованих учасників саміту в Люцерні знизилася порівняно зі 107, яких, за словами офісу Зеленського, було підтверджено на початку червня", - зазначають журналісти.

Мирний саміт у Швейцарії: що відомо

Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії вже цими вихідними. У ньому мають узяти участь 90 держав та організацій.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що головними пунктами Формули миру обрано ядерну та продовольчу безпеку, а також повернення депортованих і полонених.

У Росії заявили, що не сприймають "Глобальний саміт миру" всерйоз. Пізніше Пекін оголосив, що також не відправить свого представника до Швейцарії, оскільки ця зустріч "не відповідає його очікуванням", які передбачають участь і Росії, і України.

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