У Китаї зазначили, що саміт "не відповідає очікуванням", які включають участь як Росії, так і України.

Китай не братиме участь в українському мирному саміті в Швейцарії, оскільки він не відповідає його очікуванням, які включають участь як Росії, так і України, повідомляє Reuters, посилаючись на офіційну заяву МЗС Китаю.

"Домовленості щодо зустрічі все ще далеко не відповідають запитам Китаю та загальним очікуванням міжнародної спільноти, що ускладнює участь Китаю", — заявила речник МЗС Китаю Мао Нін.

Вона наголосила, що "Китай завжди наполягав на тому, щоб міжнародна мирна конференція була визнана як Росією, так і Україною, за рівноправної участі всіх сторін, і щоб усі мирні пропозиції обговорювалися чесно та рівноправно. Інакше йому буде важко відігравати суттєву роль у відновленні миру".

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Водночас Мао Нін сказала, що Китай співпрацює зі Швейцарією.

"Китай надає великого значення тому, що Швейцарія приймає перший саміт щодо миру в Україні, і з початку цього року співпрацює зі швейцарською стороною та всіма залученими сторонами", – додала вона.

Коментуючи відмову, представник посольства України в Пекіні зазначив у розмові з агентством Reuters: "Нам дуже шкода, що китайська сторона не використовує можливість представити свою позицію на платформі саміту у Швейцарії".

Мирний саміт у Швейцарії

У Швейцарії 15-16 червня заплановано проведення українського мирного саміту. Швейцарська сторона сподівається прийняти представників понад 120 держав. Зокрема, вже відомо, що в саміті братимуть участь США.

При цьому на захід не запросили Росію.

Водночас агентство Reuters повідомляло, що президент України Володимир Зеленський цими вихідними відвідає безпекову конференцію "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, серед учасників якої будуть міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

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