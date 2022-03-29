В українській розвідці зазначають, що без закупівлі іноземних технологій, матеріалів та електроніки в РФ стало фактично неможливо виробляти сучасну зброю.

У зв'язку із запровадженням санкцій в Росії зривається виконання оборонного замовлення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Facebook.

"В РФ терміново збирають дані про державні контракти в рамках оборонного замовлення, які знаходяться на грані зриву через санкційний тиск. Як випливає з вимоги начальника управління військових представників міноборони РФ, яка надійшла до оборонних підприємств держави окупанта, нездатність продовжувати виробництво пов’язана зі зростанням цін на сировину, матеріали і комплектуючі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом останніх десятиліть військове виробництво та "переозброєння" путінської армії стало можливим за рахунок масової закупівлі іноземних технологій, матеріалів та електроніки.

"Без цих можливостей продовжувати виробництво сучасної зброї (ракет, танків, літаків) стало фактично неможливим", - зауважили в розвідці.

"На сьогодні яскравим прикладом "технологічної незалежності" та "імпортозаміщення" РФ став завод КамАЗ. Сучасні моделі, які випускалися заводом, комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина). Наразі там були вимушені повернутися до випуску моделей 1960-х років, які росіяни назвали "класичними", - додали в ГУР.

Як повідомляв УНІАН, в Росії призупинилося виробництво авіаракет на підприємстві "Вимпєл" через відсутність комплектуючих. В цілому вже понад 20 підприємств військово-промислового комплексу РФ повністю або частково зупинили свою діяльність через відсутність деталей і комплектуючих.

Також в РФ призупинили роботу підприємства концерну "Уралвагонзавод", єдиного виробника танків. Окупанти зараз відчувають гостру потребу в ремонті і відновленні пошкодженого озброєння і техніки.

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